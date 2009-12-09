

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 09:13

المحور: الادب والفن









أفق بعيد يزداد بعدا عنى كل يوم ..

ينادينى ..

يهجونى ..

يسُمّنى ..

يجافينى ..

ثم ينسى الهجر واللوم !

ويصرخ ويئنّ أن أنقذينى !

إتبعينى ..

لا تتركينى ..

ناجينى ..

وإياكى أن تهجرينى ..

لأحضان شمسٍ أو قمرٍ أو نوم !



غريب أمره ..

والأغرب منه ..

أمرى !

طبّنى سحره .. كيف أُرقى منه !

لا أدرى !

كلما إستعذتُ به منه ..

يعود فيُغوينى ..

ينادينى ..

ويقول إسمعى لأنينى ..



قدركى أنا .. أردتى الحياة فاستجبْتْ ..

أفقكى أنا .. سامحينى ..

كل الآفاق عنكى حجبْتْ ..

اعبدينى ..

وحّدينى ..

لا أفق إلا أنا ..

لكى ..

وعليكى ..

كل الجلابيب والخمر فرضْتْ ..

اشكرينى ..

امدحينى ..

سبّحينى ..

واسمعينى ..

أغنّيكى ..



احجبينى عن كل بشرٍ فقد سئمْتْ ..

وهجرتُ أبصارهم ..

آمالهم ..

وأوثانهم .. ولكى أسلمْتْ ..

ركعْتْ .. سجدْتْ .. دعوْتُ وسلَّمْتْ ..

سلام لكى .. أيتها التى عليها أنعمْتْ !

سلام لى .. أخيرا علمت أنى أحببْتْ !