

حسان كريم عبودي

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:28

المحور: الادب والفن









( شجرة الصفصاف )

لا تشك من ذل"ومن ظلم الولاة

من ذا سواك ظالم"ياصانع الطغاة ؟

بايعت من يلغ في دمائنا تزلفا"

حتى جثيت تحت أقدام الزناة

فيا عبد الهدايا والعطايا والهبات

وعبد من كانوا عبيدا"في دهاليز اللهاة

مشردون كالغربان في منافي الشتات

تجرع السم المرير في كأس العتاة

واشرب نجيع الهون من يد الدعاة

من ذا سواك ظالم"ياصانع الطغاة ؟

من ذا سواك أناخ بظهره تذللا"

كي لاتمر إلا فوقه جحافل الغزاة

حتى تصدأت من ملق"دلاؤنا

واهترأ الحبل الذي كان يشدنا إلى الحياة

من ذا سواك ظالم"ياصانع الطغاة ؟

أفق ضجيع العار من هذا السبات

واخلع رباط الذل من كفن الممات

يبن الألى قد أسرجوا للمجد خيلا"

وطأت سنابكها أفق الفلاة

من ذا سواك ظالم" ياصانع الطغاة ؟

كنت الشريك وما زلت لمن جنى

بل كنت أنت على رأس الجناة

أصبعك الخؤون أضحى صارما"

وعلى الرقاب تسله شراذم العتاة

وألقيت مصيرنا بكف الريح

ورميت بحبل الدهر للغواة

فبئس ماصنعت يداك من الزرى

يابائع الوطن العزيز للبغاة

أنا العراق سهام الغدر قاتلتي

وأنت أول الرماة !!!

من ذا سواك ظالم" ياصانع الطغاة ؟

حسان كريم عبودي

العراق/ بابل