

نصيف الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:28

المحور: الادب والفن









ومضات الدهشة

...

فِي حَضْرَةِ الحَنِيْنِ

دَهْشَةُ الحُبِّ

دَمْعٌ هَمِل.

...

دَهْشَةُ المَنافِي

بِلا مَلامِحَ

هِيَ الغُرْبَةُ.

...

دَهْشَةُ

حُلْمِكِ الدَّافِئِ

يَحْمِي حُلْمِيَ

مِنْ بـــَـرْدِ

الأحْلامِ.

...

وِسامُ

انْكِسارِ الحُبِّ

نِسْيانُ

دَهَشِةِ.

...

مُدْهِشَةٌ

حِيْنَ تَهْطُلُ خَيْراً

عَلَى يَبابِ

الأَرْضِ

سَحابَةْ.

...

دهشةُ يبابِ روحي

من غيومِ الكتابةِ

شعرٌ.

نَصِيْف الشُّمَّرِي

العراق