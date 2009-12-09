أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - شيء ما، غير قابل للتفاوض!..


اخر الافلام











المزيد.....

شيء ما، غير قابل للتفاوض!..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:27
المحور: الادب والفن
    


شيء ما، غير قابل للتفاوض!..
........
ببطء وغير ما معتاد
ما ظهر لها في الحلم
شيء يشبه الرفرفة،
ونبأ بحجم قلبها يحوم قريباً.
أقرب الظن أن هندامها سيتغير
وبعض من وشوشة أخذت تنتشر في جسدها.
لم تفكر طويلا
كل ما شغل بالها
صوت غضون وجهها،
وتلك الغبطة التي قادتها لكنزها الخفي.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يعقوب زامل الربيعي

إجمالي القراءات: 678,533
المقالات المنشورة: 555
- لرائحة النماء !...
- لملمس الاصابع والعصافير..
- مِنكَ، لبياض الشراشف..
- يتابعُ الطينُ مجراه ...
- خارج المُغلق !...
- للعشبِ الريشي !..
- مقايضة الداخل...
- Aut stop..
- سائل الأمكنة...
- للتفسيرِ صوت السرد !..
- أسفلٌ عائم، وأعلى مبعثر.. امرأة !...
- فعلاً، كان هناك!..
- تفقد الصوت أيضاً !...
- لنكون أكثر قرباً..
- ما يُرهق الأشد !...
- تحت سطوة الحلم!..
- قشة من مطر !..
- لفراشٍ من العشبِ المتدفق..
- جسدٌ كلهُ خيول !...
- ما يؤكد نفسه...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- إحالة مخرج لبناني إلى القضاء العسكري
- جورج كلوني: شعرت بالاشمئزاز أثناء إخراجي لبعض المشاهد من سبر ...
- صلاة البحر... تخلد ذكرى إيلان الكردي
- قائمة الكتب الأكثر مبيعًا التى تصدرت مبيعات الدار المصرية ا ...
- مسار صناعة الأفلام في المغرب .. حاضر وامِض ومستقبل غامض
- معركة الموصل في مهرجان دولي للصورة بفرنسا
- -دعدووش- فيلم مصري ساخر عن داعش
- -جائزة الشيخ حمد للترجمة- جسر عابر للثقافات واللغات
- شاكر خصباك جغرافي أبدع في الأدب
- مهرجان للغناء والموسيقى المتنوعة في روكسل

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - شيء ما، غير قابل للتفاوض!..