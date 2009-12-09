

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:27

المحور: الادب والفن









شيء ما، غير قابل للتفاوض!..

........

ببطء وغير ما معتاد

ما ظهر لها في الحلم

شيء يشبه الرفرفة،

ونبأ بحجم قلبها يحوم قريباً.

أقرب الظن أن هندامها سيتغير

وبعض من وشوشة أخذت تنتشر في جسدها.

لم تفكر طويلا

كل ما شغل بالها

صوت غضون وجهها،

وتلك الغبطة التي قادتها لكنزها الخفي.