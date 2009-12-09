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البعيد القريب


سعادة أبو عراق
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:23
المحور: الادب والفن
    


مَن جَاءَ يُدنيكَ ويُبعِدُني
يقبع خَلفَ الشُباكِ
ويرسل وَعداً
تاتين حالا دون حرس
ابوابي لم تغلق دونك
تَدخُل هالتُكَ الذهنَ
اصبح صيد االحلم المأمول
سبياً أبحَثُ عَنكِ
وهذا الوَقتُ يُوسِعُني جَلداً
وأنا انتظر الوهم ومُلقى
أتغطى بالصَبر
علَّ الحُلمَ الأبعَدَ
يأتيني مَع قَوسِ قُزَحْ





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سعادة أبو عراق

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