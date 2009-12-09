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أحرارٌ، بالوحدة، بالنسيان.


زينة بن سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:22
المحور: الادب والفن
    



أحرارٌ،
بالوحدة، بالنسيان.
.

على العالم أن،
يتغلّب على خوفه،
أن يعترف
أنّه الشبح الوحيد.
أن،
يتوقّف عن خُبثه
ويهزّنا لنستيقظ،
لعلّه،
محض صدفة،
محض كابوس.
.

نذُوب مع كلّ عطاء،
ونُولد في مرايا المُحبّين.

...





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زينة بن سعيد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زينة بن سعيد - أحرارٌ، بالوحدة، بالنسيان.