

زينة بن سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:22

المحور: الادب والفن











أحرارٌ،

بالوحدة، بالنسيان.

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على العالم أن،

يتغلّب على خوفه،

أن يعترف

أنّه الشبح الوحيد.

أن،

يتوقّف عن خُبثه

ويهزّنا لنستيقظ،

لعلّه،

محض صدفة،

محض كابوس.

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نذُوب مع كلّ عطاء،

ونُولد في مرايا المُحبّين.



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