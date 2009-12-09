

بلقيس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:21

المحور: الادب والفن









جدتي : بلاغة وجه أبي

بلقيس خالد

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جدتي : بلاغة وجه أبي .

أبي : درعها

وحتى تتواصل مع ذلك الوطن

قطعتْ الخيط

انفرطتْ

خرزات

الأولاد

لملمتْ الخرزات

في منديل ..دسته ُ في جيب الوطن

ومضت ْ

حافية القلب واليدين في درب ٍ مترب ،

ولم تتلفت ..

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تكتمل ُ في رمادها :

أم ٌ.. بلا بنين

هكذا حكاها الوطن .