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جدتي : بلاغة وجه أبي


بلقيس خالد
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:21
المحور: الادب والفن
    


جدتي : بلاغة وجه أبي
بلقيس خالد
-2-
جدتي : بلاغة وجه أبي .
أبي : درعها
وحتى تتواصل مع ذلك الوطن
قطعتْ الخيط
انفرطتْ
خرزات
الأولاد
لملمتْ الخرزات
في منديل ..دسته ُ في جيب الوطن
ومضت ْ
حافية القلب واليدين في درب ٍ مترب ،
ولم تتلفت ..
...................
........................
تكتمل ُ في رمادها :
أم ٌ.. بلا بنين
هكذا حكاها الوطن .





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بلقيس خالد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بلقيس خالد - جدتي : بلاغة وجه أبي