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وعد...!


عبد الغني سهاد
الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:21
المحور: الادب والفن
    


وعد....!!
++++++++
اعدك...
سانزع خبز الحياة
من فم
تنين الموت..!
واحتسي خمرة الحب
من نهود
اليمامة الزرقاء....!
واعود بسرعة
بوعيي
اليك ...
وتعودين
بجمالك الي..
..و سنصطاد معا ..
فراشات
جميلة..
بحجم الاطفال..!
و نعيش
كل
احلام عشاق
هذا
الكون
الفاتنة...!!

عبد الغني سهاد
2016





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عبد الغني سهاد

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المقالات المنشورة: 149
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الغني سهاد - وعد...!