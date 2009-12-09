

عبد الغني سهاد

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 04:21

المحور: الادب والفن









وعد....!!

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اعدك...

سانزع خبز الحياة

من فم

تنين الموت..!

واحتسي خمرة الحب

من نهود

اليمامة الزرقاء....!

واعود بسرعة

بوعيي

اليك ...

وتعودين

بجمالك الي..

..و سنصطاد معا ..

فراشات

جميلة..

بحجم الاطفال..!

و نعيش

كل

احلام عشاق

هذا

الكون

الفاتنة...!!



عبد الغني سهاد

2016