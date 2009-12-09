

يسرا طعمة

الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 23:45

المحور: الادب والفن









(غربة روح )

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حين توسدت الغربة . أوت ضحكاتك إلى شرفات طفولتي .كطير عاد في الشتاء .يقفز على أدراج الزمن يراقص سياج الحنين .يداهمني الوقت....يوقظ صداه ماخبا من ضوء الحكايا. سافر الحلم كخيل مهزوم واصبحت المنافي اوعية تحترق فيها الصور .بين جفوني المتجمرة يعزف الصمت. على اوتار الوطن ايات تحدو حواسي بلا صوت رجفات الرحيل .وتقرع سكونا خيم بالعراء

أنا هنا اصبحت ظلا .لمواسم حُبلى برقص الفراشات لا يقتفي ترانيم خطواتي البغاة ..حين يعبس الليل بوجه القمر ينهزم الفرح مئات الاعوام الى الامام بتخبط عكس التيار كالاسماك المنتحرة.تجرفها قوة شلال لايغير قدره ..يمكث البرد مستعمرا. بحيرات بوحي فتتجمد الزفرات وتتساقط كالبَرَدعلى أفياء وعود تصحرت . لن يرتع الحب فيها كالأيائل في سلة من اضلعي المتكسرة جمعت أنامل الاقحوان وخلاخل واساور نيسان وأجراس القصب وشالات سقطت عن اكتاف الفجر على التلال الخضر وأصوات الاماكن وصدى الاطياف وتاريخ غفى في المحابر .فاح شذاه تنهيدات غار تمخر في جوف الحقائب

وتودع نظرات تحجرت في الاحداق حين انهزام .وانا هنا وهناك............ابتر النبض....ارسم الحب ......شهيدا حيا اغادره...... ولا يغادر

يسرا طعمة