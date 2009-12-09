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كلمتى .. 6


هيام محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 22:15
المحور: الادب والفن
    


فرّقوا بيننا وقالوا حان وقت الرحيل ..
شُفيت صدورهم ..
رقص فُجورهم ..
على أنغام صراخٍ وعويل ..

الموت دونكى غنّيتى ..
الفناء بعدكى رقصتى ..
قتلوكى ..
صلبوكى ..
ومثّلوا بكى كل تمثيل ..
ثم حرّقوكى ..
وألقوا رفاتكى فى نهرنا العليل ..
هزئوا بى وقالوا إذا قدمتى حاجّة ..
سنكون لكى خير دليل ..
نحن السادة .. نحن أبناء هابيل ..
نحن ورثة إيل ..
نحن من سُخِّر لنا الفيل ..
نحن الطير الأبابيل ..
الأمر أمرنا ..
والقول قولنا ..
وما عداه أباطيل ..

مرّت القرون ..
فَجَرَتْ فيها الشهور والسنين ..
وها أنا وسياطهم تُدمِى قلبى الحزين ..
أحج إليكى ..
أتعمّد .. أطوف وأبكى ..
أناجيكى .. أستجديكى وأنشدكى المواويل ..

غفرانكى .. أحيانا أضعف وأقول ..
تركتينى وحيدة ! فى عالمهم .. بتول !
عدم حياتى بعدكى ..
إن عالمهم إلا وهم وكذب وتدجيل !
ليتهم حرّقونى معكى ..
وجود عليل أنا .. يسير إلى المجهول !
ليتهم نثروا رمادى معكى ..
جداولنا صحّروها ..
أرضنا بوّروها ..
أحلامنا شوّهوها ..
كذبوا .. ثلبوا ..
وزادوا قالوا عنكى كل إفكٍ وتضليل !
نهبوا .. سلبوا ..
وقالوا لا خلاص لكى منّا .. لا سبيل !

غفرانكى .. أعلم أن أيام الظلم لن تطول ..
لكنى دونكى بضع إنسانة ..
مهانة .. فى عالم قفرٍ لا ينفع معه التجميل ..
غفرانكى ..
أفتقدكى ..
إليكى أشتاق ..
صراخى ثورة إنعتاق .. منهم ومنكى ..
غفرانكى ..
لن أغفر لكى .. تركى ..
وحيدة .. فدونكى الحياة سم وعلقم وشوك إكليل !





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هيام محمود

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