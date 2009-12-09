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عجباً..


سجى احمد
الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 19:26
المحور: الادب والفن
    


عجباً ..
أأحترق بك ..
والحمام يتجمهر حولي !!
وشغلك يعلوه قذف الحجر !
..........

تخيل..
أن يكون الشوق لك
بالزمن ثانية
هكذا يرتد عمري
بمشهد واحد
لا أحد فيه غيرك !
.........
حتى القانون يبرأ
جريمتي بدافع الغيرة
فمن تكون انت !
.........
بعد تجربتي معك
عرفت ..
أن الموت لا يأتي عنوة
هو يأتي لمن يرغب به..
......

أخشى على حزنك
أن ضاقت بي الدنيا
فأكون مجبرة
على أن اتقيأ آه الآه...





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سجى احمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سجى احمد - عجباً..