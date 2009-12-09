

سجى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 19:26

المحور: الادب والفن









عجباً ..

أأحترق بك ..

والحمام يتجمهر حولي !!

وشغلك يعلوه قذف الحجر !

..........



تخيل..

أن يكون الشوق لك

بالزمن ثانية

هكذا يرتد عمري

بمشهد واحد

لا أحد فيه غيرك !

.........

حتى القانون يبرأ

جريمتي بدافع الغيرة

فمن تكون انت !

.........

بعد تجربتي معك

عرفت ..

أن الموت لا يأتي عنوة

هو يأتي لمن يرغب به..

......



أخشى على حزنك

أن ضاقت بي الدنيا

فأكون مجبرة

على أن اتقيأ آه الآه...