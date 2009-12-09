التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة شاوتي - على باب المجزرة
|
|
على باب المجزرة
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
لا احد سوانا ايها الحلم...!
المزيد.....
- شاكر خصباك جغرافي أبدع في الأدب
- مهرجان للغناء والموسيقى المتنوعة في روكسل
- -نهاية الشجاعة-.. كتاب عن السعي لفضيلة ديمقراطية
- بالفيديو.. مشهد كوميدي للفنان محمد قاسم خلال مباراة الأساطير ...
- الممثل الفلسطيني كامل الباشا يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان ...
- الموت يفجع الفنانة أحلام
- بالفيديو.. أوسيك يهزم هوك بالفنية القاضية
- انتخابات النرويج : مهاجر سوري في السباق واللغة العربية لاستم ...
- منى نحلة: لحظة الانقضاض على المعنى
- بسبب-مشكل تقني- .. بن كيران يخلف الموعد ومنيب قادمة لتطوان ...
المزيد.....
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة شاوتي - على باب المجزرة