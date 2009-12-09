

بادر سيف

الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 19:26

المحور: الادب والفن









الـــــــرائي * بادر سيف



مفترشا حقل الأبجدية

أجنحة اليمام

امتص حاضر السلاسل المحيطة بخصر الأيام

الفع ثوب الحبر العابر للظن

أعصر الرفض

تأتي الشمس ضيقة طيعة

يبكي نهاري المطوق المنعزل

ماهذا الهجر؟ اليأس اليأس

مدن تنام في قعر الجب

البجع مكانس لمدائن اليباس

وفعل الشواطئ عود إلى تاريخ الحضرة

الآدمية

حجم الطاقة الكانسة لطوقها

المتخيل

تلفع طمأنة رضيع

مهادن في خيام السبق

أمضغ جزءا من دربي

طفح النجس على صفائح الأصل

ماذا نفعل بهلام الغيب

من يبشر بصرة الماضي

من يزودنا بحكمة الإشراق؟ من يفسر آي الحب و العشق

الاضطراب

أصل الأشياء

ريبة في مفاصل الشاعر

رؤى تحرث ظل المخيلة

الإنحاء تخطئ

الهباء سبب الزفير

حينما ينعكس ضوء الفصول

إلى سعة الفرح بحضور جمرة الفرح

أين الظن أين الشك

يعكسان نظام الارتقاء

اهتم كثيرا بمعارج الأسماء

في شتات الأسئلة

و كيفيات المغيب المرتسم في لفافة الأمن المحيط

بسلالة اللؤلؤ

لك أن تحلم

في لجة الانتماء لخارطة الشقوق

صخر الأفق

تقتلع ضرس الشكل الملولب حول جيد الحبر

لك أيها الدمع يسار الصف المضطرب

وللشاعر بكاء الغيم

صدى الخروج في عري النار

يتكأ على رتق الضمير الآهل بالوساوس

على ظل اليباس

يتلمس مصادفات المرئي

صباحات تقطر وقتا سكيرا يلهج بنغم التروس

هذه الساعة

تلك السعة

هذا اليوم

ذالك اليم

ألف رقبة التمطي بشرائط النسخ

و على جلد الأفعى

في مراكب الهجر عنفوان الهيام

أشكل من رصاصة الخوف

هدب الحرير

،،،أيها المسبر الغائر في دخيلة المصائد

دلنا على ثقالة العالم الطائش

فنحن صهيرة الأمن و الجوع

متأرجحان على هندباء غيمة مندسة

في أغوار البرد

و تهويمات الفلك الساحر

فكيف يقرأ الكون معانات البرد في

غرف النوم

انظر مبتسما إلى كرة الثلج

اهو الحزن في بؤر الجمر

كم يكون جميلا اخضرار السردون

رابية الرمل المصفح

أفلج قميص المعنى على جوهر الضياع

عبث الأشكال

و عدمية الصحراء

يأتي الموت حافيا يبحث عن نملة سليمان

يأتي بشراشف اللحظة

يرسم بزيت الضرو على قوارير التاريخ

أسماء من عبروا هنيهة الشموع

إلى رحم المخيلة

كأنياب منذورة لقرنفل المقابر البائسة في دماء

المحيطات

يرسل عجزا في دهن الأرض

انظر إلى كبريت اللذة المشتعل

ياخذ هواجس الوصول صمت يتجه

إلى رأس القطيع

يتخذ من شساعة الموقف

مدينة على ورق الكرتون

يدخل أبجدية النوايا

يبعثر أحاديث الطرق النجمية

يكنس أبواق البواخر المندمجة في زبد

العتبات

يشارك حشرات الطحلب

خلخلة الفضاء

إشارات جالسة على مائدة النهار

توزع حقق القطران

لتتمحور الأجساد في جرن الصهر

يفعل فعله

كبريت اللذة المشتعل

...ربما يجئ الغد بذراع ثالثة

بمقدمة بلدوزر

يسكن فراغ الحلم

وظلال الاحتمال

جسد ذلك العاشق لمستقبل الوعود

المتثبت بحبل الدفء

يتسغ منه عشق الأعشاش

يعجن معدن الكشف

يراقص سراب التمني

يفتح لعطش الغزلان عصر يرتقي و يرتقي

إلى سدرة الوجد

يكور بلور الشوق

على شكل المسارح المهجورة

و ثمار التهجد

يزور خضرة الجراح الراقصة

على نسغ الأنوار ولثغ التقمص .



بادر سيف