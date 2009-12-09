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في البدءِ أنت َوأنا لا حواء بعدي


نيسان سليم رافت
الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 19:26
المحور: الادب والفن
    


في البدءِ أنت َوأنا لا حواء بعدي
لا دين يكفرني
بيني وبين الله عهدي
ليضج َالكونُ بصخبه
بحربهِ
بخياناتهِ للحياة
قبل أن ْيجرفنا الموتُ
لنسدل َالستارَ بيننا
خشيت ُإشياءً
وأحترفتُ إشياءً
وصنعتني إشياءٌ
يخافني الفرح ُ فيها
ظنونٌ صارت للعيان ِحقٌ
تعال
ضع ْأصبعكَ على جرحي
الذي أمتلأ برائحة كلِّ الاقدامِ التي مشتني
دونَ أن ْاعرف َسبيلا ًلراحلتي
ُحسرة
شربت َكحلِ
كل َّالعيون ِالتي رأتك دوني
أخدعُ غمزات ِشيبك َوهي تناظرني
كهلت بك َذاكرتي
ولم تبل ملامحك
أيا تشرين
آذار
ليتني أعود نيسانا
أجمعُ الشمس َمع الغيمِ
المطرُ زخة
ٌرسمته ُعلى حائط ِالجيران
أعرج ُعلى السلمِ
أراوحُ
قدم ٌللخلفِ وأخرى للامامِ
وخدي كمزار ِأمام
يقبلني كل ُّمن مر َّ تحت َغيمة ِطفولتي
لا أفقه ُسر َّالفصولِ
وهي تبحرُ في
كمال ِنقصاني
تغيرَ مناخي
وزادني غصنٌ
أثمر َفي غير ِموسمهِ





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نيسان سليم رافت

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نيسان سليم رافت - في البدءِ أنت َوأنا لا حواء بعدي