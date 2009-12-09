

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 19:25

المحور: الادب والفن









فرق كبير...

بين دولة مستبدة...

رأسمالية...

تابعة...

ودولة ديمقراطية...

رأسمالية...

وطنية...

تجسده أحكام القضاء...

°°°°°°

فقضاء في دولتنا المستبدة...

غير مستقل...

منحاز إلى الحكم...

إلى المصلحة...

اليسعى جل القضاة إليها...

لا يصدرون إلا الحكم الموجه...

لا يهتمون...

لا بمصلحة هذا الوطن...

ولا بمصلحة مستقبله...

بل يهتمون...

بمصلحة الحكم...

بمصلحة الطبقة...

الينتمون إليها...

لا يصدرون في حق المعتقلين...

إلا أحكاما قاسية...

قد تكون إعداما...

وقد تكون مؤبد...

وقد تكون...

حكما غير عادل...

وقد تكون أي عقوبة...

مخففة...

°°°°°°

والقضاء في دولة...

ديمقراطية...

يصدر حكما...

ضد شاب...

غادر طفولته...

بعشرين ساعة...

قراءة...

موجهة...

تحت إشراف جامعة...

وفي موضوع محاكمته...

في موضوع القضية...

°°°°°°

والقضاء في دولة...

ديمقراطية...

قضاء مستقل...

لا يوجه...

ولا ينبغي أن يوجه...

وقبل أن يسعى القضاء المستقل...

إلى تطبيق القوانين...

إلى حفظ الحقوق...

فهو قضاء تربوي...

يراعي مصلحة الشعب...

مصلحة كل الأجيال...

يتجنب...

أن يرهب الشعب...

ويسعى إلى فرض احترامه...

في المجتمع...

وعلى الشعب...

في كل حين...

يقوم بدور تربوي...

في حق الشباب...

في حق اليافعين...

ليصدر حكما...

في حق شاب...

بعشرين ساعة...

قراءة...

تحت إشراف جامعة...

في موضوع القضية...

الحوكم من أجلها...

°°°°°°

فكيف نقارن...

بين حكم...

بعشرين سنة...

في حق شاب...

في دولتنا...

وبين حكم...

بعشرين ساعة...

قراءة...

في حق شاب...

في دولة ديمقراطية...

°°°°°°

فلا مجال للمقارنة...

بين الاستبداد...

وديمقراطية الشعب...



ابن جرير في 23 / 08 / 2017



محمد الحنفي



الغاية من الحكم بعشرين سنة، وبعشرين ساعة قراءة...



محمد الحنفي



فرق كبير...

بين دولة مستبدة...

رأسمالية...

تابعة...

ودولة ديمقراطية...

رأسمالية...

وطنية...

تجسده أحكام القضاء...

°°°°°°

فقضاء في دولتنا المستبدة...

غير مستقل...

منحاز إلى الحكم...

إلى المصلحة...

اليسعى جل القضاة إليها...

لا يصدرون إلا الحكم الموجه...

لا يهتمون...

لا بمصلحة هذا الوطن...

ولا بمصلحة مستقبله...

بل يهتمون...

بمصلحة الحكم...

بمصلحة الطبقة...

الينتمون إليها...

لا يصدرون في حق المعتقلين...

إلا أحكاما قاسية...

قد تكون إعداما...

وقد تكون مؤبد...

وقد تكون...

حكما غير عادل...

وقد تكون أي عقوبة...

مخففة...

°°°°°°

والقضاء في دولة...

ديمقراطية...

يصدر حكما...

ضد شاب...

غادر طفولته...

بعشرين ساعة...

قراءة...

موجهة...

تحت إشراف جامعة...

وفي موضوع محاكمته...

في موضوع القضية...

°°°°°°

والقضاء في دولة...

ديمقراطية...

قضاء مستقل...

لا يوجه...

ولا ينبغي أن يوجه...

وقبل أن يسعى القضاء المستقل...

إلى تطبيق القوانين...

إلى حفظ الحقوق...

فهو قضاء تربوي...

يراعي مصلحة الشعب...

مصلحة كل الأجيال...

يتجنب...

أن يرهب الشعب...

ويسعى إلى فرض احترامه...

في المجتمع...

وعلى الشعب...

في كل حين...

يقوم بدور تربوي...

في حق الشباب...

في حق اليافعين...

ليصدر حكما...

في حق شاب...

بعشرين ساعة...

قراءة...

تحت إشراف جامعة...

في موضوع القضية...

الحوكم من أجلها...

°°°°°°

فكيف نقارن...

بين حكم...

بعشرين سنة...

في حق شاب...

في دولتنا...

وبين حكم...

بعشرين ساعة...

قراءة...

في حق شاب...

في دولة ديمقراطية...

°°°°°°

فلا مجال للمقارنة...

بين الاستبداد...

وديمقراطية الشعب...



ابن جرير في 23 / 08 / 2017



محمد الحنفي