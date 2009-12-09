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فالح المشهداني
الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 20:53
المحور: الادب والفن
    


كلما حاولت
الكتابة
انسى المعنى
وبقيت هكذا اتابع





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فالح المشهداني

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