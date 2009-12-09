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قصة حب


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 20:50
المحور: الادب والفن
    


قالت بلهفة عاشقةٍ...
الا نسجت حروف غزلٍ لي ؟
قلت ....
وانت الحبيبة الشماء
شهدية المقلِ
كحلاء رمحية اللواحظ
سنان ناظريكِ
لمن يقلقل الشملِ
بنت الرافدين شموخكِ
عطاؤكِ الجود والسؤَلِ
في قيضها ...حضوركِ
غدير يشفي عللي
حبيبتي....اما كفاكِ
انكِ عشقي الازلي
بغداد انتِ
النخل انتِ
الجبل انتِ
الوطن انتِ
والزهو حلتكِ
ونقاء الحللِ
وحقك معشوقتي...
عجز حرفي..
فما صاغ ماكفاني ..
لا من وجدٍ ،
ولامن الغزلِ





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ال يسار الطائي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ال يسار الطائي - قصة حب