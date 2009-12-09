

أمين احمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 14:48

المحور: الادب والفن











كانت هناك ارض

تسترخي . . الجزيرة

تناوش البحر

. . من كل جانب

وتتحدى السماء

. . تطاولا

- كان . . هناك بلد

؛ احببناه.. . وسميناه وطن

نشاكس. . التاريخ فيه

نجادل باسمه

. . المحافل

؛ نتبجح اسمنا فيه

؛ ننفش الريش

. . اينما . . وجهتنا الرياح

- كان لنا وطن

. . في اذهاننا

- لم نعرف الوطن

؛ تسلل الزمن خلسة

والارض صارت. . . قطعة صغيرة

؛ تنتف بين وقت واخر

- ضاع الوطن

؛ والبلد لم يعد مستوعبا

. . أي عاشق

- تقطعت. الارض

؛ ضاع المتاع

؛ والاهل . . لم يعودوا

. . كما كانوا

- فقدت اماسي الطرب

؛ شجون العشق

؛ تناوش بين الفتيات

؛ حين تمد اليافعية. . عنقها

؛ وتترك شعرها الليلي

. . ينسدل على متزحلقات

. . الرمان المثلوج

؛ وبنت صنعاء . . الغنوجة

؛ حين يخفى سحرها

؛ فتعتمد صناعة الجنون

. . من لفظها المنساب

خريرا. . من الشفتين . . العناب

- كانت هنا بلد

وكنت احسب نفسي . . ولد

مصاب بجذام العشق

؛ برفاه المنون

. . اعتناق الحب



- كانت عدن

؛ تسكر القادمين

. . ومن سكن

؛ بخورا معتقا. . بالحلم

؛ مشذبا بنسمات الخليج

؛ تترنح . . كفراشة

. . تتلاعب . . الرياح بها

؛ وكان دغم الغراب

؛ بنات تقتلك . . التضاريس

؛ والشركسية

. . تمزق الروح فيك

؛ حين تراها

؛ تسكرك الوجنات. . الوردية

. . بخاتم الفم الاحمر

؛ وغمزة العين

. . الزجاجية

؛ ترصعك نجوما . . من الف لون

؛ فتجدك. . عابدا للنساء

- كان هنا بلد

. . ذكوريا

؛ واناث

. . تمنح المذاق

- كانت هنا حياة

؛ وطنا اسميناه

- قد يظل عالقا

. . في الذهن

؛ ماأن. . ألتفت وهلة

. . اختفى

؛ فولجت. . في المدى

- كان قد تلاشى

. . من المكان .



5/7/2017

أمين احمد ثابت