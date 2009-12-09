

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 14:03

المحور: الادب والفن









-15-



رأيتُ فيما يرى المكتئبون:

بحرًا تنحسرُ أمواجُهُ رويدًا رويدًا..

وإذا بسنونوّة مبتورة الجناح ترفرفُ وترفرفُ وإذا بطائر الرّوح يسمع و يرى ويهبط حاملا صليبه فوق كاهله المحني.

يهرولُ عائدًا في دربِ الآلام متدثرًا بثوبٍ آدميّ وهو يهتفُ وصوتُهُ كصوتِ طيورٍ كثيرة:



"حبيبتي.. أنا هنا.

لا تخافي.

حبيبتي.. أنا هو.

لا تجزعي..!

كنتُ ميتًا وقمتُ وها أنا حيّ"



وإذا بنورس شبه ابن إنسان: وجهه كالشمس وهي تضيء في قوّتها. رأسه وشعره أبيضان كالصّوفِ الأبيض.. كالثلج.

عيناهُ كلهيب نار. رجلاهُ شبه النحاس النقيّ وفي منقاره شبكة في اتّساع البحر.

من بين السُّحب أتى.

ألقى الشَّبكة في البحر فالتقطَ السنونوّة الغائبة عن الوعي وطار بها إلى الأفق حيثُ ابتلعتهما غيمة.

...

..

.

صحوتُ على شلالٍ منَ العَرَق المالح فهرعتُ إلى النافذة وإذا ببنفسجةِ الحقلِ.. زهرتي الوحيدة.. المُحَاصَرة بليلٍ باهِتِ الحُلكة تعزفُ المزمور الأول لـنـُواحِ ما بعدَ النكبة:





"خالد

يا طائر الرّوح

أيّها الغجريّ الحالم الغاضِب الناقم المحلّق المتعالي المكتئب المضطرب الجارح المجروح المبدع الخلاّق المهرّج المفتون الممثل المجنون العاشق الملعون.

أحتاجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ!



*



حبيبي..

يا نورًا يضيء

من سمائهِ كوكبي.

يا نارًا

وحدها تُوْقدُ حطبي.

يا بعضي وكلّي.

قُل لي.

لِمَ..

لِمَ ترَكتـَنـِي..!؟

...

..

.



أغلقتُ النافذة.

كالوردة..

أغلقتُ بتلاتي على نفسي.

ورحتُ أنشجُ وأولولُ:

...

..

.

خالد. يا تَوأمَ الرّوح..

إن كانَ الفِرَاقُ قَدَرَنا.. فَلْيَعْبــُر عنـّي هذا الوَجَع.