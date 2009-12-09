

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 08:04

المحور: الادب والفن









أنا لا أنساك ..



أنا لا أنساك ،

أنا فقط أُحرك أصابعي

العشر

بشكل دائري ،

وأخلعك من ذاكرتي

كبرغي ،

أو كثوب رسمي

حين الخلود للنوم ..



أنا لا أنساك ،

أنا أنسى ذلك عمداً

وأغرسك بغدر

خنجر

في ظهر نص

لم يكمل عامه

الأول بعد ،

أو أصوبك وردة

أو مجرد حرف علة

في صدر الورقة ،

وأتحايل على القارئ

لكي لا يلاحظ

وجودك ..



أنا لا أنساك ..

أنا أجهد لفعل ذلك

كي لا أموت

ولا الشعر يموت ..

أجمع حروف أسمك

المتفرقات

وأبلل بها شفتي

القصيدة ،

لتلد قوافل من

الأهات ..



أنا لا أنساك ..

بهامش القصيدة

أخبئ قُبلك اليابسة

ضحكتك الصفراء ..

وبذراع كل قصيدة ،

أعلقه سواراً أسمك

كي لا أضيع ..



أنا لا أنساك ..

كم كان الأمر

سيكون أسهل ..

لو تذكرتني الآن ..!