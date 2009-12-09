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ضياع وظلم


أسامة محمد سعداوي
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 20:24
المحور: الادب والفن
    


سفير الرب بالكون حزين
وصوت الكفر بالاذن طنين
وطير الحب قد طار بعيدا
ودمع العين قد أضحى سجين
وهذا العشق ابلاه زماني
وصوت الهجر مبلغه رنين
ومالي في الهوى سند
فصار الود تزين
فيااسفي لاني كنت حمالا
هموم الشوق تفنين
فهذا الموت في فن
غناء شعره السين
وصار الكره اغنية
وحتى الدين تخمين
وشيخ الحضره حشاش
بلا عقل ولادين
وشعب أحمق يبكي
يظن الرب مسكين
وكهن الكون مكنون
حروف السر تكهين
الا فانظر ! ،، إلى ماذا ؟
الاتاصيلك الطين
غريب أمرك هذا
وهل بالأمر تظنين
إذن فاعلم رعاك الله
كسور الجر تسكين
أخي ها نحن قد تهنا
بحرف الواو ،،،،،، والتين
وقصد القصد في قصد
غباء الفكر ترطين
ألا يامعشر البلسم
دواء الكره يقطين
حروب دمرت وطنا
وصار الموت توطين
وربع الشعب معتقل
ونصف الباقي تجنين
بظلم يقتل الطفل
شعار الموت سكين
الا تف لحكام ،،،!
وهل بالحكم تهجين ،،،،!





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أسامة محمد سعداوي

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