أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عزالدين أبو ميزر - الشّموسُ الغائبةُ -قصيدة


اخر الافلام











المزيد.....

الشّموسُ الغائبةُ -قصيدة


عزالدين أبو ميزر
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 20:24
المحور: الادب والفن
    


د. عزالدين أبو ميزر

الشّموسُ الغائبةُ -قصيدة
تغيّرت المبادىءُ والقلوبُ
وقد شَقِيت بقادَتِها الشّعوبُ
فلا دينٌ ينيرُ ظلامَ دَربٍ
تعدّدَت المذاهبُ والدروبُ
وحتّى ما تَبقّى من ضميرٍ
صَلبْناهُ لِينعدِمَ الرّقيبُ
ومِنْ عِظَمِ البَلايا والرّزايا
بِساعةِ صَلْبِهِ آنْكسرَ الصّليبُ
علينا الذّلُّ قد أرخى سُدولاً
وعَمّتْنا المآسي والكروبُ
تطيشُ سِهامُنا أنّى رَميْنا
وكلّ سِهامِنا كانت تُصيبُ
وفي الأوْحالِ قد غاصت خُطانا
وأعمتْنا آلْأطايبُ والطّيوبُ
حَواليْنا الخَطايا قد تَعَرّت
وقد عَرَضَت مفاتِنَها الذُّنوبُ
متى سَمِعَت غرائزُنا نِداها
على عَجَلٍ تَرانا نَسْتَجيبُ
كما الأنعامِ إن رَوِيَت تَمَطّت
وأكبرُ هَمّها المَرْعى العَشيبُ
تَعِزُّ عليَّ يا وطني نُفوسٌ
يليقُ بها التّفَوُّقُ لا الرّسوبُ
بهم سطعت شُموسُ المجدِ دهراً
وما كانت شُموسُهمو تغيبُ
وقادوا العالمينَ بكلّ فخرٍ
ولم يَمْسَسْهُمو يوماً لُغوبُ
الى أنْ دَبَّ داءُ الوَهْنِ فينا
وَقُلِّمَت الأظافرُ والنّيوبُ
وَغُيِّبَت العُقولُ فلا تَراها
تُفَكِّرُ أو إلى رُشْدٍ تَثوبُ
*******
د.عزالدّين أبوميزر
القدس





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عزالدين أبو ميزر

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- عودة الروح-قصيدة
- كيفَ نَرقى -قصيدة
- لو أنّ...-قصيدة
- الحُبُّ الكبيرُ -قصيدة
- إبْتِهَال- قصيدة
- الخيانةُالكُبرى -قصيدة
- للهِ أبْرَأُ - قصيدة
- العب بالنار -قصيدة
- خمسون عاما-قصيدة
- جبل المكبر-قصيدة
- العقدة والقضية- قصيدة
- متى سنعرف ديننا ؟- قصيدة
- ألف سؤال-قصيدة
- وانتهى الخبر-قصيدة
- المنطق الحق-قصيدة
- ميمان-قصيدة
- أمثال
- رسالة إلى ولدي
- ما أجهلك!
- فقه الفتنة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- هموم الكاتب الشبح مع زبونه
- -عشر سنين- فيلم للفلسطيني علاء العالول
- عشق أباد تستعد لاستضافة الألعاب الأسيوية للفنون القتالية وال ...
- عشق أباد تستعد لاستضافة الألعاب الأسيوية للفنون القتالية وال ...
- صمت - البام- يثير حفيظة - البيجيدي- !!
- البام يمتنع عن الكلام داخل البرلمان احتجاجا على الحكومة
- - الموسيقى تمتزج بأصوات القصف- في الموصل
- المصطفى الرميد : وزير حقوق الإنسان العاجز
- جزيرة يابانية -للرجال فقط- تدخل قائمة التراث العالمي
- السفارة الفرنسية في ذكرى وفاته: عمر الشريف شخصية أسطورية

المزيد.....
كتب ودراسات
- الرواية العربية / مصاغ المُجَمَل في تركيب الجواز: / جعفر كمال
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,193
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عزالدين أبو ميزر - الشّموسُ الغائبةُ -قصيدة