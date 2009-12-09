

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 20:23

المحور: الادب والفن









يوم أمس كنت في حديثٍ مع صديقةٍ عراقية متزوجة في شارعٍ عام..وبينما كنا ندردش في إمور العراق أوقفتها صديقتها الكولومبية التي فارقتها منذ زمن طويل ..هاي هاي ..قبلات بينهما وعناق وضحك ..

ثم قالت الكولومبية كيف أمورك ...

قالت صديقتي أنا مع زوجي ..أنتِ تتذكرينه ...

ضحكتْ الكولومبيه وقالت واو... واو .. أنت لحد الآن باقية على زوج واحد أما جزعتِ ...غيّري من حياتك ..

فأنا حتى الآن تزوجت ثلاثة ... لكن زوجي الأول جائني في هذه الأيام يبكي المسكين ويتودد ويريد الرجوع لي وسوف اعود له (خطية ) ..

هههههههههاي فهي تسخر من صديقتي لأنها لصقة جونسون مع زوجها الواحد الأحد....

يعني تزوجت أربعة هذه الكولومبية الأمورة الشقراء...

نظرتُ لصديقتي ضاحكا ضحكا قويا عاليا شاهقا حتى ضحكت ْمعي الكولومبية دون أن تفهم لماذا أضحك ..

فقلتُ لصديقتي ... فأين القوّامة ( الرجال قوامون على النساء) ؟ ههههههههاي.

أنا أشكك بنفسي ألان ..هل أنا رجل قوّام ... أم إمام .... أم أنني ديوث أصيل ...وسط هذا العالم الغريب العجيب ...