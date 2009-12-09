

نادية خلوف

الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 15:47

المحور: الادب والفن









أتعطّش إلى الحبّ. يطالبني جسدي بحصّته من الفرح، يدعوني إلى الارتعاش على وقع نقرات موسيقيّ بارع يجعلني أرتجف، أضحك، وأبكي. أحتاج إلى كسر الرّوتين.

أشعر أنّني أطارد الوقت، أطارد من أجل المال، أطارد أحصنة مجنّحة، ولا ألحق بها. نسيت متع الحياة. من حقّي أن أتمتّع.

-ماذا تكتب يا غريب؟ نكاد نتأخر عن موعد حضور المسرحيّة.

-دقائق وأنتهي. أخشى أن أنسى ما أفكر به.

نسيت وانتهى الأمر. هيا بنا. سوف يأتي خالي اليوم هارباً من بلادنا. خالي هذا مختلف، هو ماجنّ لكنّه محبّ. في سهرة هناك ألقى على الحضور طرفة تمسّ أحد المسؤولين، فأصبح رأسه مطلوباً. أحب خالي. هو مدمن شراب، وربما زوجته غير راضية عنه، لكنّه متمسّك بها، وبأسرته. أمّي متعاطفة مع الزّوجة، لكن لا خوف عليهما، فلا هي ترغب بهجره، ولا هو. عندما يكون في حال صحوة يبدوان قمّة في الانسجام. يناديها ماما، وفي الأزمات التي تكون هي من يحلّها. يقول لها: أتفاءل بوجودك معي. تسبّب لها باكتئاب مزمن. عندما تتحدّث مع أمّي تقول لها نحن احتفاليون. نحتفل في الأفراح، والأتراح، وكلاهما يتطلبّ كأس نبيذ أو أكثر.

أمسكّته بالجرم المشهود في خلوة مع شاب. قال لها أنه سوف يأتي إليه من أجل تصحيح ديوان شعري، لكنّها عرفت الحقيقة، تجاهلتها.

تقول زوجة خالي بأن يدها لو لامست يده ترتجف. ليس كرهاً، لكنّها تقرف هذا النمط من الحياة. تفاهمت معه أن لا علاقة له بحياتها الشخصية، ولا علاقة لها بحياته. سواء تفاهمت أم لم تتفاهم. هو ماض في كلّ موبقاته، وهي ماضّية بحرصها على عائلتها، ويمكنه أن يخسر روحه، ولا يخسرها. عندما زرناهم في آخر مرة نظر إليها مليّاً ثم قال: أعتقد أنّك مجنونة. كيف استطعت أن تبقي معي؟ أحزن عليك عندما أراك. ثم أخذني معه فاشترى لها صبغة شعر، وحذاء، واشترى لي قميصاً.

سوف يأتي خالي وزوجته اليوم، وقد سبقهما أولادهما. يعيشون في منطقة بعيدة عنا. لكنّ زوجة خالي ترغب أن تقيم هنا.

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-لم أستطع أن أشاهد كل فقرات المسرحيّة يا غريب. كنت أغمض عينيّ كلّما عبّرت الفتاتين عن حبّهما لبعضهما. لا أجد أن هذا حبّاً، ولكن لم أعش تجربة كالتي عرضتها المسرحية. الفتاة الممثلة والمؤلّفة أتت من بيئة متشدّدة حسب العرض، ولم ترّ رجلاً في حياتها. أصبحت شابّة ، وفي لقاءاتها مع الأصدقاء، وكلّهم من الفتيات المقنّعات. كنّ يقمن حفلات يظهرون فيها شبه عراة، ولامس جسدها جسد امرأة تقيم تلك الحفلات، فكانت أوّل معرفة في حياتها عن الجنس. كانت في العشرين ، وكانت المرأة في الأربعين. تقول الفتاة أنّ هذا النمط موجود في البيئات الميسورة، والمحافظة، فالبيئات الفقيرة يمكن أن تشاهد الفتاة أحداً في بيئة عمل، أو في أي مكان آخر، وليس لديّ فهم كاف عن الموضوع، ولا أحبّ أن أتعمّق به.

-عندما رأيت المسرحيّة. لم أصدّق أن هناك عالماً كاملاً من هذا النوع من البشر، لكنه يبدو أنّه موجود. أو أنه موجود في بلادنا الأم ربما أكثر من هنا.

نعم موجود يا ميّ. تحدّثت لي أمّي على أنّ هناك عائلة في مدينتها جميع أفرادها من الذكور يحبون الفتيان. وقالت أنّ أمر الاعتداء الجنسي دارج على الأطفال من الذكور. قالت لي: الأمر في بلادنا الأولى أكثر من الغرب بكثير، لكن لا أحد يتجرّأ على إظهاره.

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بالنسبة لي يا ميّ. لا أستطيع أن أتصور أحداً غيرك في حياتي. عندما أراك . يسرقني الزّمن، أصبح طفلاً. أنت أبي وأميّ. هل تسمحين لي أن أناديك أبي. خالي ينادي زوجته ماما. لكنّني أحتاجك كأب.

لا تصدّقي ما أقول:

أنت حبيبتي

سوف تبقين على مدى الفصول

ويحلّ الربيع تحت قدميك، ولا يزول

ملكت قلبي، وعقلي

من كفيّك أشرب أكسير الحياة

أنحني أمام كبرياءك

والحديث يطول

أرغب أن أكون رجلاً ياميّ. أن أجعلك أميرة على مملكتي، أقدّم لك الماس، والزمرّد مع نبضات قلب أتعبه الشّوق. مي. هل تقبلين بي زوجاً؟

-أخجلتني بكلمات الغزل. لو كان الأمر ممكناً لقلت لك هيّا عجّل. لماذا سوف نتزوّج الآن يا غريب؟ لا زال أمامنا متسّع من الوقت، نحن نعيش كلّ حالاتنا معاً.

-اقتربي منّي إذاً. دعيني أحيط عنقك بذراعي، وينسدل شعرك على كتفي، دعينا نهمس عن الحب، لتكن اللحظات لنا. نحتاج لفسحة نخرج فيها من عالم الألم. آه يا ميّ. لو أننا نبقى هكذا إلى آخر العمر. هل يوجد أجمل من هذا البوح؟

. . .

أنت حبيبي يا غريب

أرى فيك وجه أبي الذي ذهب ضحيّة غدر، أحتاج لرجل في حياتي، ولا أرى رجلاً غيرك في هذا العالم، لكنّني خائفة. أخاف من نفسي، منك. من الأيّام.

أنا خائفة يا غريب

لا أظهر خوفي لك. أخاف من الوحدة، من الفقر، ومن العذاب.

لو كان الأمر بيدي لمنحتك حياتي، لكنّني خائفة عليك

أخشى أن يفرّقنا القرار المتسرع. أشعر أحياناً أنّني لست طبيعيّة، فكلّ الفتيات يسعين للزواج، أما أنا فباهتة تجاه الموضوع . أخافه.

هناك أشياء لا تعرفها عنّي.

أميل إلى الحسد، أحاول أن لا أحسد أحداً، لكنّ الأمر ليس بيدي. أتساءل: لماذا لا أملك ما يكفي من المال. أرغب أن أكون غنيّة، فالمال هو الذي يمنحني العضلات الحقيقية. لا تقارن حياتنا يا غريب بحياة الموت هناك. نحن هنا. علينا أن نعيش بشكل طبيعي. نذهب إلى بلاد أخرى في السّنة مرّة على الأقلّ. نحتفل بأعياد ميلادنا على منطاد، أو بطريقة أخرى. نتزوج، ننجب الأكفال. نحن لسنا اتكاليّان، لكن لم نأخذ حقّنا من الحياة. أصبحت أنا في الخامسة والثلاثين، وتجاوزت أنت الثلاثين، لا نملك شيئاً. نكتب، نمثّل، وبالكاد يعيش. أرغب أن أعيش كما يعيش متوسطي الحال. إلى متى يا غريب سوف نبقى هكذا؟