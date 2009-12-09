أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالامير العبادي - الاخضر اسود الوجه


اخر الافلام











المزيد.....

الاخضر اسود الوجه


عبدالامير العبادي
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 12:52
المحور: الادب والفن
    


الاخضر اسود الوجه
عبدالامير العبادي
حزين حزن الامهات
حزنهن حينما يجف حليب الصدور
حزين لتلك الفاتنة الازلية الحدباء
وحزين عليك ايها الاخضر
حين امسيت اسودا كالرماد
حين امسيت تبيع رث الكلام
تُفرح اقلاما
لوثت وريقات الشرف الرفيع
الخيانةُ الاشعرية جذر
الوفاء الغفاري جذر
لكن ذيل الكلب اعوج
ليظل النباح لكم
وهديل الحمام يطربنا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالامير العبادي

إجمالي القراءات: 33,431
المقالات المنشورة: 33
- قلت كفاك حزنا يا نفسي
- هذه كليوباترا
- حينما تبكي الارض
- القلم
- اذا كنتم بعتم
- كتابات فوق الرمال
- ستار اكاديمي وريال مدريد وبرشلونة
- البصرة عاصمة الثقافة لا تكفي
- الشعر التسمية او الشعر التطور
- دحرجة الورق
- دوران المدن
- وثيقة
- الليبراليون والعلمانيون والشيوعيون سبب خراب الوطن
- 1.6او1.9قسمة ضيزى
- غبار المدن الحدودية
- حروب الغباء
- وثيقتكم وهذه وثيقتنا
- لنؤسس الحزب الترامبوي
- صور وممرات
- مقاربة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- التحالف الدولي ضد داعش باللغة العربية: "العراق سحق الخر ...
- هكذا تحصل على الملكية الفكرية في السويد
- الجزائر: إلغاء استعمال اللغة الفرنسية في البريد
- محاضرة بعنوان -إزاي ما يضحكش عليك؟ الحجج غير المنطقية في الن ...
- انطلاق النسخة التّاسعة من مهرجان -صيف البحرين- في خيمة نخّول ...
- ظريف يهنئ العراقيين بـ -اللغة العربية- لمناسبة الانتصار على ...
- كاظم الساهر يعلّق على تحرير الموصل.. وهذا ما قاله لمدينته
- صدر حديثا -الأدوار فى الموسيقى- عن سلسلة التراث الحضارى بهيئ ...
- صدور كتاب -مصر بين ثورتين.. مسيرة روائية-،للكاتب شوقي عبد ا ...
- صدر حديثاً لمحمد جبريل -ورثة عائلة المطعني-

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,185
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالامير العبادي - الاخضر اسود الوجه