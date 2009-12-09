

عبدالامير العبادي

الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 12:52

المحور: الادب والفن









الاخضر اسود الوجه

عبدالامير العبادي

حزين حزن الامهات

حزنهن حينما يجف حليب الصدور

حزين لتلك الفاتنة الازلية الحدباء

وحزين عليك ايها الاخضر

حين امسيت اسودا كالرماد

حين امسيت تبيع رث الكلام

تُفرح اقلاما

لوثت وريقات الشرف الرفيع

الخيانةُ الاشعرية جذر

الوفاء الغفاري جذر

لكن ذيل الكلب اعوج

ليظل النباح لكم

وهديل الحمام يطربنا