

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 12:52

المحور: الادب والفن









أبغضُ ممتهن السياسة

كلهم أنذال

أو أشدُّ خساسة

أشرفهم قوّادٌ

أو تاجرٌ في سوق النخاسة

ينادون بالمبادئ البراقة

ينادون بالوطنية

ينادون بالنزاهةِ

ينادون

وهم بارعون في الخداع

يدغدون الشعب

بأرقِ حواسه

ولا نرى منهم شيئاً

والناس من سياستهم

خسر حتى لباسه

وأصبحت عورتهم بادية لكل ذي عينٍ

وهم لا يزالون يركضون خلف

أصحاب القداسة

فهذا القائد المفدى

وذاك رئيس الرؤساء

وألآخر ذو ألأفكار النيرة

خلقٌ مشدوهٌ بالشعارات

وإن كانت الشعارات

مجرد أنيابٍ

للتمزيق بمنتهى الشراسة

أنا وقلةٍ من ألآخرين

ممن يعرفون الحقيقة

نتحسر على شعبٍ

نبكي على وطنٍ

عند ممتهن السياسة

لهما قيمة مداسه