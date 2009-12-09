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استيقظوا ولا تتعجلوا...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 11:15
المحور: الادب والفن
    


أزف الكلام...
وفي الفكر المزيد...
مما يحتاج إلى الكلام...
فلا أنا عاجز...
عن التعبير...
ولا أنت عاجز...
عن التفكير...
فكلانا يتريث...
في التعبير...
وفي التفكير...
حتى لا يتورط الآخرون...
حتى لا ينساق الأميون...
وراء أدلجة التعبير...
ووراء أدلجة التفكير...
على غرار الانسياق...
وراء أدلجة...
دين الإسلام...
°°°°°°
فالتفكير والتعبير...
ليس لهما زمان...
ليس لهما مكان...
وليسا معتقدا...
حتى تتم أدلجته...
وليسا مذهبا...
من أي معتقد...
°°°°°°
فالدين معتقد...
ومذهبه...
من الاعتقاد...
والتفكير...
لا علاقة له...
بالاعتقاد...
أما التعبير...
فنتيجة للتحرير...
في هذا الوطن...
وفي كل الأوطان...
ولا سلامة في التعبير...
إن كان القمع...
من خصائص...
شكل النظام...
مما يؤثر...
على نوع التفكير...
°°°°°°
فما يروج...
من قضايا الشعب...
وما يروج...
من قضايا الوطن...
على عمق التفكير...
في واقع الشعب...
في واقع هذا الوطن...
في واقع الإنسان...
حين يأتي الطوفان...
ليجتاح الشعب...
ليجتاح هذا الوطن...
ليجتاح الإنسان...
في كل الشروط...
اللا علاقة لها...
لا بالزمان...
ولا بالمكان...
فلماذا يحرص الحكم...
على وحدة في الاعتقاد؟...
على إلغاء كل المعتقدات؟...
على إلغاء كل المذاهب؟...
والاحتفاظ...
بمذهبه...
لتصير بذلك...
حرية المعتقد...
في خبر كان...
°°°°°°
مع أن دين الإسلام...
في أصله...
لا يميز...
بين المعتقدات...
يحرر في التفكير...
وفي التعبير...
حتى يمتلك الإنسان...
حق الاختيار...
حق الاعتقاد...
حتى يستطيع...
امتلاك المعرفة...
بجميع المعتقدات...
بكل علوم الحياة...
حتى يمتلك الوعي...
بواقعه...
بواقع العمال...
بواقع الأجراء...
بواقع كل الكادحين...
على مدى تراب...
هذا الوطن...
°°°°°°
يا أيها النوام...
استيقظوا...
ولا تتعجلوا...
ففي النوم راحة...
والأحلام...
قد تكون مزعجة...
وقلما...
تكون أحلامنا...
جميلة...
والناس في وطني...
لا يحلمون...
إلا الأحلام المزعجة...
لا يعرفون...
أي شكل...
من أشكال الحلم الجميل...
فحياة الناس...
في هذا الوطن...
كوابيس مسترسلة...
ومن أراد النوم...
لا ينام...
لتراكم الهموم...
آخرها...
قمع جماهير الكادحين...
في الحسيمة...
في الريف العظيم...
في الرباط...
في أكادير...
وفي إمزورن...
في كل مكان...
من هذا الوطن...
°°°°°°
يأيها البشر...
في كل أرجاء الوطن...
استيقظوا...
ولا تتعجلوا النوم...
حتى لا تصير...
أحلامكم / أحلامكن...
مزعجة...
فلم يبق لنا...
من الأحلام...
إلا الأحلام المزعجة...
أما أحلامنا السعيدة...
فقد تم نهبها...
كما تم نهب الأموال...
من كل خزائن الشعب...
ومن خزائن الحكومة...
التصير مسؤولة...
عن خزائن الشعب العزيز...
فينهبون ينهبون...
ثم ينهبون...
حتى إذا صارت...
كل الخزائن فارغة...
من الأموال...
تقترض الحكومة الأموال...
التعد...
للنهب البليغ...
من قبل الحكام...
والمتربصين...
ممن يتلاعبون...
بالملايير...
دون أن يسألوا...
من أين لهم بها...
ودون أن يحاسبوا...
عن شراء العقارات الكثيرة...
عن امتيازات الريع...
عن الاتجار...
في كل ممنوع...
فكيف نريد للكادحين النوم؟...
كيف نريد للمعتقلين النوم؟...
وهم معتقلون...
لأنهم يطالبون...
بالحقوق...
يحتجون...
على هضم الحقوق...
فاعتقلوا...
°°°°°°
والناهبون...
لا يعرفون المحاسبة...
وقد صاروا يحكمون...
صاروا في البرلمان...
يشرعون...
قوانين الصرف...
قوانين النهب...
قوانين الهروب...
من كل المساءلات...
°°°°°°
وقوات القمع...
لا تعرف إلا قمع المظاهرات...
ولا توقف النهب البليغ...
لأموال الشعب...
أللا تعرف الطريق...
إلى تشغيل الكادحين...
إلى بناء المدارس...
والمستشفيات...
ومعامل التشغيل...
والجامعات...
ومد الطرق...
°°°°°°
فهل نريد...
من الكادحين النوم؟...
وهل نريد...
من المعتقلين النوم؟...
أم ننصحهم...
أن يستيقظوا...
ولا يتعجلوا...

ابن جرير في 11 / 07 / 2017

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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