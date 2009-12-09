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لا تسافري


كيفهات أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 08:24
المحور: الادب والفن
    


لاتسافري
إلى الشام لا تسافري
فقاسيون لا يطيق من يضاهيه الشموخ
وماء بردى يدمع من عذوبة روحك
و ربوة تغار من
جمالك
لا تسافري إلى الشام
فأنا لا أقدر أن استعير لك
كرسيا
كي أسند ظهرك إلى مقاماتي
لا تسافري إلى الشام
كي لا ينزل إلى الساحة
ركن الدين
و يشرشر خلفك
( الحميدية)
ويسل ( الأمويين ) سيفه ليهاجم ( كفر سوسة )
دفاعا عن اناملك الشهية
ويغمى على سفاراته ( المالكي )
ويخجل اشجاره ( الغوطة )
ويعم العشق دمشق
لا تسافري





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كيفهات أسعد

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