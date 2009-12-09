

نائلة أبوطاحون

الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 08:23

المحور: الادب والفن









في أزقة المخيم المعتمة وأثناء الاجتياح، سارت بخطى مترددة، تستكشف الطريق قبل أن يغادر ذلك الرابض -في مخبئه منذ أيام- عرينه، فالجيش قد ملأ الأزقة والشوارع بحثا عنه.. وهي كأي أم تريد له السلامة.

فاجأها .. وهو يقفز من فوق سور بيتها المتهاوي، ليهبط في فناء الدار، كنمر متوثب للقتال ، دقات قلبه تتسارع ، وصوته اللاهث يستنجد بها: خبئيني يا خالة.

بسرعة قفزت صورة ابنها القابع في السجن في فضاء العقل والوجدان، وأمام ناظريها -حية- تحثها على التصرف بحكمة.