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قصة قصيرة..ثائر


نائلة أبوطاحون
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 08:23
المحور: الادب والفن
    


في أزقة المخيم المعتمة وأثناء الاجتياح، سارت بخطى مترددة، تستكشف الطريق قبل أن يغادر ذلك الرابض -في مخبئه منذ أيام- عرينه، فالجيش قد ملأ الأزقة والشوارع بحثا عنه.. وهي كأي أم تريد له السلامة.
فاجأها .. وهو يقفز من فوق سور بيتها المتهاوي، ليهبط في فناء الدار، كنمر متوثب للقتال ، دقات قلبه تتسارع ، وصوته اللاهث يستنجد بها: خبئيني يا خالة.
بسرعة قفزت صورة ابنها القابع في السجن في فضاء العقل والوجدان، وأمام ناظريها -حية- تحثها على  التصرف بحكمة.





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نائلة أبوطاحون

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نائلة أبوطاحون - قصة قصيرة..ثائر