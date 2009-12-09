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احمد ابو ماجن
الحوار المتمدن-العدد: 5578 - 2017 / 7 / 11 - 02:09
المحور: الادب والفن
    


نَــمْ في الغَــريِّ تَحيـةً وَسَــلامَا
يَاصَاحبَ الصَّــوتِ الذي مَا نَامَا

بَدأتْ حِكايتُكَ الجَليــلةُ مُنذُ أن
كُـنَّـــا صِغاراً نَبتــغـي الأحــلامَا

نِمنا على صَوتٍ تَزخرفَ بِالنَّدى
َفَغَدتْ تَنوءَ الحَادثاتُ حَطامَــا

يَانَغمــةً كانـتْ تُســاورُ عَيــشَنا
فِي وَاقـــعٍ مَــاضـــَرَّهُ أن قَــامَا

ها قَدْ عَشِقـنا مِنكَ خَيــرَ مَقــالةٍ
مَا لانَرى فِــي غَيـــركَ الإلهَـــامَا

يَاوَائليَّ البَيـتِ ، يَاابــنَ حِــكايةٍ
قَــدْ قَصَّــها زَمـنٌ هـــَوى مَادَامَا

يَاابنَ العَقيدةِ هـل عَلمتَ بِدينِنا
قَــدْ هَــزَّهُ مـن يَدَّعــي الإلمَــامَا

وَالصَّادحونَ لِنصــرِ دِيـنِ مُحمدٍ
طَعنُــوهُ خُبــثاً عَنــوةً وَحـــرامَا

جَـاؤوا علـى عَهــدٍ تَورَّعَ بِالخَـنا
ثُـــمَّ أكتــفــوا بِفسَادِهِم حُــكَّامَا

لِلأنِ يَرتكـبُ الــرَّدى كـلَّ الــرَّدى
كَــي يَمتطِيــنا جُـــرحُهُ إيـــلامَا

ذَهبــوا وَعَـادوا مِثلَ كــلِّ خِيانةٍ
وَبَقِيتَ أنـتَ ، مُجــاهداً قَـــوَّامَا

وَنَذرتَ رُوحَكَ لِلتسـامحِ ثَائـــراً
ثُــمَّ انتفضـتَ تُوحِّــدُ الإســلامَا

وَبَكِيتَ فـي زَمنٍ يُضاحِكُ زُمـرةً
كـانتْ تَــرى تَقتيلَــنا استـجمَامَا

كـلُّ الذينَ عَهدتُـهم كانوا هــوىً
إلاك ، كنــتُ مُـــثابــراً وَهُمَـــامَا

أنتَ الـــذي عَطرتَ كلَّ مَجالسٍ
قَــدْ فضلتْ من دُونكَ الأكـمامَا

مَازالَ صَوتُكَ بِالحَقيقةِ صَادحَاً
وَالخَــائنونَ تَبادلُـــوا الآثَـــــامَا

رَجمُوكَ بِالزَّيـفِ الذي هـو مِنهُم
وَبِذاتِ زَيفِــهِمُ رَأوا الأوهـامَـــا

صَدحتْ حَناجرُهُم بِكـلِّ ذَميـمةٍ
حَــتَّى غَدا دِينُ العُـــلى أسـقَاما

يَتأرجحُونَ بِـذاتِ كـــلِّ قَضيــةٍ
وَكأنَّهُم حَكمُوا الرِّضا استحكامَا

نَـــمْ في الغَـريِّ تَحيــةً مَمدودةً
من غُــربةٍ فيها الرَّجـا قَــدْ حَامَا

طَالتْ عـلى طَيــرٍ يُقدمُ لِلعُـــلى
عُمراً طَويــلاً لَـــمْ يَكـــنْ أيـــامَا

نَـــمْ في الغَــريِّ تَحيـةً مَخبوءةً
في قَلــبِ مُعتدلٍ بِفكرِكَ هَـــامَا





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احمد ابو ماجن

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المقالات المنشورة: 141
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