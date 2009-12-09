

عبدالعاطي جميل

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 20:14

المحور: الادب والفن









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في سوق الكتب

القديمة

أوقفتني

قالت لي :

ليس من حق الآلهة

أن تحاسبي

على عشقي الجميل

خارج قواعد لعبتها

القديمة .

عليها أن تدع ذاكرتي

في سلام

تعشق من تشاء

وأنى تشاء ...

قلت :

ليس من حقها

أن تدين العشاق

وهم بالعشق

قد تدينوا

بدينها ...

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يوليوز 2017

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