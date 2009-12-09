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دين العشق


عبدالعاطي جميل
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 20:14
المحور: الادب والفن
    


..........
في سوق الكتب
القديمة
أوقفتني
قالت لي :
ليس من حق الآلهة
أن تحاسبي
على عشقي الجميل
خارج قواعد لعبتها
القديمة .
عليها أن تدع ذاكرتي
في سلام
تعشق من تشاء
وأنى تشاء ...
قلت :
ليس من حقها
أن تدين العشاق
وهم بالعشق
قد تدينوا
بدينها ...
...................
يوليوز 2017
.....................





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عبدالعاطي جميل

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