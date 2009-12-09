

هادي جلو مرعي

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 20:14

المحور: الادب والفن









أنتِ ملاذي

هادي جلو مرعي

صدرت المجموعة الشعرية (أنتِ ملاذي ) للشاعر مهدي جاسم محمد عن دار زهران للنشر والتوزيع في عمان.

وقد ضمت المجموعة ثمانية وثلاثين نصا منها (ثرثرة جسد ،بوح القلوب ، بقايا إنسان ، قصائد حائرة ، قلب أحمق ،)وتعد هذه المجموعة التي لاقت اهتماما واسعا من النقاد والمهتمين بالشأن الثقافي إضافة جديدة إلى الإبداع العراقي لما تضمنته من تقنيات حديثة في كتابة النص الشعري.

الشاعر مهدي جاسم يعتمد في كتابة نصوصه على الإيقاع بدلا من العروض التقليدية المتعارف عليها في القصائد العمودية وقصيدة الشعر الحر ، لذا جاءت قصائده ذات جرس موسيقي ظاهر شد إليه المتلقي مع توظيف المفردة الرومانسية البسيطة محاكيا من خلالها الواقع اليومي المعاش.

مهدي جاسم محمد شاعر وصحفي وكاتب ويعمل ويقيم حاليا في العاصمة الأردنية عمان.