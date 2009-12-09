

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 18:17

المحور: الادب والفن









يا أسوارٙ عكا







يا أسوارٙ عكا..



أخبريهِ



ذاكٙ ال أتى



مُثقلا



ب



مِلَفَاتِ التّيهِ..



أنَّ قلبي



ليس



مساكنًا شعبيّةً



يسعٙى



لإحتلالِهَا



الغُزاةُ..



لتَرْكيعِهَا



الطُّغَاةُ..



ولا صَيدًا



ثمينًا



يتمناهُ الخُطَاةُ..



ولا أرْضِي



بَعْضٌ



مِنْ أرٙاضِيه.







يا أسوار ٙالقُدسِ



أخبريهِ القضيّة:



وُلِدْتُ لأَحْيٙا



سُنُونُوَّة..



عَلى



شَتَّى أَصْنٙافِ



الأقْفٙاصِ



عٙصِيّة..



لِذٙا لٙنْ تقْوٙى



كُلُّ



مَشَانِقِ الدُّنْيَا



وَتَعَاويذِ التّٙقْوٙى



عَلَى



كَبْتِ صٙوْتِ



وٙلٙدِي..



أوْ كٙتْمِ فِيهِ ..



وَلاَ عَلَى نَتـــــْفِ



رِيشَةٍ



وَلَوْ وٙاحِدَةٍ



مِنْ رِيِشِي.







يا نايات



وفٙرٙاشٙات أرْيحٙا



رامَ الله



نابلس



بيتَ لَحْم



جِنينَ



غَزَّة



عروسٙ البٙحر



أخْـــبــــِريــــــــــــــــــهِ:



وُلدنا لنحيا



في الوٙطٙنِ،



لاٙ في منافيهِ.!



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10=07=2017