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حلم ولد من هذا البلد


نبيل الخمليشي
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 18:17
المحور: الادب والفن
    


متى نشجع فريقنا يا أبي
عندما ينمو العشب في الملعب يا ولدي
وتهجر الحجارة جنبات المدرج
متى نتفرج على فلمنا المفضل يا أبي
حين تتوقف الكراسي عن البصق من ورائنا يا ولدي
ويثمر عباد الشمس بذرا بلا قشور
متى ندخل مسبح المدينة يا أبي
عندما ينتهي حفل المساء يا ولدي
وتغير نسائنا لباس السهرة بلباس العوم
حتى لا تختلط عليك الأمور
متى تحضر العائلة مسرحيتها يا أبي
حتى نعود لمسرح الشارع يا ولدي
متى نعيش ككل شعوب الأرض يا أبي
ونحيا كما يحيا الناس في البعيد
عندما يسمحوا لنا بالهجرة إلى نيوزيلاندا يا ولدي
انك تقتل أحلامنا يا أبي
استيقظ بني، فأحلامك تحرج أحلامي
احلم على قدر حلمي يا ولدي
للأحلام حدود وسياج في بلدي





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نبيل الخمليشي

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