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كنت


دنيا أحمد الشرقي
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 18:17
المحور: الادب والفن
    


كنت مازلت أراك نبيا حتى ثقتي خنت
لماذا؟؟؟؟؟
أعزي نفسي وقلبي بك
بالنسبة لي
أنت ميت
وها انت فعل ماضي أصبحت
بعد أن كنت مضارع مستمر لاتخلو جمل كلامي منك
ممكن أن أتقبل رؤيتك بأحضان أخرى وممكن الكثير
لكن لن أسامح على ثقتي التي خنت
بف..........لم تعد موجود
ميت أنت





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دنيا أحمد الشرقي

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