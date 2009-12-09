

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 15:20

المحور: الادب والفن









حكاية الغول

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يقول الدستور ..

حق التظاهر مكفول ..

قال المخبر ..

مكفول مكفول مكفول

وعلى احترام القانون

مولانا السلطان .. مجبول

صدق الشعب حكاية الغول

فخرج يرفع مطالبه

كما مؤمن في حضرة الرسول

مدرسة .. مستشفى .. وجبة فول

استشاط المخبر غضبا

ثم أقام في الشارع العام

وجبة للركل و الرفس

ثم عقد محكمة للرعية

بتهمة الإفراط

في تناول أقراص الحرية

و بعض بهارات البقول

قال القاضي ..

ألا تعلمون

ان الحرية مذهبة للعقول

احمدوا ربكم

أن وهبناكم من دستورنا

حق العلف

كما حضيرة

تأويها الأبقار و العجول

قال الحاكم

تظاهروا تناسلوا

فإني مباه بكم الشعوب

لكن فقط في بيوتكم

تظاهروا بالحياة

و بالرضا

و كأنكم احرار

فهل من معترض على ما نقول

قال الشعب ..

معقول معقول معقول

لازال الغول هو الغول

*** سليمان الهواري / رضا/الرباط 10يوليوز2017 ***