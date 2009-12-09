

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 15:19

المحور: الادب والفن









حين تضحكين بأعلى رصعتيك

يفزّ شبقي و انتعاضي عند الشروق

أمّا في آناء الليل

و فوق حريرك الأبيض

تتحوّل ضحكتك

إلى رغبة في التحريض على اغتصابك النبيل

دون شبع و ارتواء

حتّى آذان الديكة



*****



أيّتها العواطف التي تحت معطفي

و أنا في هذا الصّقيع

أنتِ الحبّ

و أنتِ.. أنتِ الحقّ



*****



أنا الشرقيّ

في ليلة عرسي

تصرخُ بي تفاحتي

كُلني



*****



طفلي المندهش

من روضة لوحة فنيّة

و عند النّظر

إلى خلفيتها البيضاء

ظلّ الطّريق

و لم يعرف

من أيّ البوابتين

سيدخل روضتها