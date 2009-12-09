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هاتف بشبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 15:19
المحور: الادب والفن
    


حين تضحكين بأعلى رصعتيك
يفزّ شبقي و انتعاضي عند الشروق
أمّا في آناء الليل
و فوق حريرك الأبيض
تتحوّل ضحكتك
إلى رغبة في التحريض على اغتصابك النبيل
دون شبع و ارتواء
حتّى آذان الديكة

*****

أيّتها العواطف التي تحت معطفي
و أنا في هذا الصّقيع
أنتِ الحبّ
و أنتِ.. أنتِ الحقّ

*****

أنا الشرقيّ
في ليلة عرسي
تصرخُ بي تفاحتي
كُلني

*****

طفلي المندهش
من روضة لوحة فنيّة
و عند النّظر
إلى خلفيتها البيضاء
ظلّ الطّريق
و لم يعرف
من أيّ البوابتين
سيدخل روضتها





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هاتف بشبوش

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