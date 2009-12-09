

رائدة جرجيس

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 12:38

المحور: الادب والفن









والداي

قلبي لكما حديقةً

أوردتي مراجيحها

يداكما التي امسكت بيدي الصغيرتين

مازال حرهما يناجي الدعاء

أعجب. لمن يسلك درب المسنين

ويودع اغلى ماستين

منزوع القلب

منفي الايمان

أمك وأبوك حضنُ الحنان

حديقة اوجدتك

برٓكة ٌإحتضنتك

انت ببركة الدعاء

والعمر محطات

وضرائب

اجعل محطاتك رضاهما

واترك هذا الدرب اللعين

العمر يجري

ازرع شواطئك رحمة ومحبة

فحصادُ جرفها لك بعد حين

دع اولادك

يمشون بك الى حديقة لا

الى دار مسنين