

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 12:38

المحور: الادب والفن









عـلى المـوصل سـَـلام

ميسون نعيم الرومي



سـلام الله عـلى الموصل سـَـلام

حـاطـَـت اربـوعـچ لـِئام



نـَجـمـَه ضـَوَّت بالأمـان

اهـلچ اسـباع اوكـِـرام



مـوصل الحـُرَّه الأبـيـّه

غسـلت ابدمهه السـخام



ليلو مـَـنـثـور ابأرضهه

انـرصفـَـت اربوعچ رخام



دجـلـَه وابأرضج يـغـَنـّي

مايـچ اليـشـفي سـِـقـام



*(زرياب) و(اسحاق) اوعـزف ناي

*غـَـنـَّه (عـثـمان) المـقـام



*(اخـوان البـشير) اووتـَـر عـود

إلهـم انـقـَـدّم وســـام



لديان شـركـَه بالوطن كـلـَّـه

قـوميات .. كلهه عـِظام



إحـنـَه اخـوه اوبـيـچ نحلف

قـَـس اوراهـب وَي إمام



بـاع أرضچ بالمـَـزاد

مـُـدَّعي الديـن الهـُـمام



موصل الحـَيـفه العزيزه

صارت انـقاظ اوحـِطام



هـَـدّوا ابـطال الجنـوب

نـِـثـروْ ابأرضچ وئام



انـخـلطـَت ابـأرضچ دماء

طردوْ اولاد الظـَـلام



موصل الحدباء خـَضّـرَه

يـعجـَـز ابـوصفچ كـَلام



ابحضن گاع الوطن ردَّت

رَفـرَف اليـوم الحـَـمام



ثـارَن ابـنـيـات ثـارَن

حـِـرْگـَـن اليـوم اللثـام





انضـَـمـّد اجـراح الثـكالى

نصراني صبي ازيدي والاسلام



ايـد بـيـد انعـَـلـّي نـبـني

انـقاضي كـل ذوله النعام



نگطه طاحت من گصصهم

وَرْمـَوْ او صارو سـِـقام



انـرَجـّع افـلوس الخذوهه

اعـراقـنـَه ايـصيـرالأمام



كافي ضيم اوحرب كافي..!!

انـبادت اجـيال ابخـِصام



ياشـَـعـَـبـْـنـَه انـباد نصَّه

اگبـور حـِصْتـَه والايـتام



عَ القـَـتـِل كـلمـَن يـحـَرّض

(داعـشي) وابـن الحـَـرام



سـلام الله عـلى الموصل سـَـلام

سـلام الله عـلى اعراقي سـَـلام

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* زرياب (789 - 857) (173 - 243 هـ)[1]. هو أبو الحسن علي بن نافع، موسيقي ومطرب عذب الصوت من بلاد الرافدين من العصر العباسي (عاصر الخليفة العباسي هارون الرَّشيد). كانت له إسهامات كبيرة و عديدة وبارزة في الموسيقى العربية والشرقية. لُقِّب بـزرياب لعذوبة صوته ولون بشرته القاتم الداكن ، وهو اسم طائر أسود اللون عذب الصوت يعرف [بالشحرور].عبقري الموسيقى متعدد المواهب "زرياب" ، ومبتكر فن الذوق العام والذى يسمى اليوم بـ “الإتيكيت”، والذى مثل حلقة وصل هامة فى نقط مظاهر الحضارة الاسلامية والشرقية إلى الاندلس ومنها إلى أوربا والعالم أجمع , رجل ظلمه التاريخ الإسلامي ليهتم به التاريخ الغربي أكثر ويستفيد من تجربته وآثاره وما قدّمه للعالم أجمع(الموسوعة الحرة)



الملا عثمان الموصلي (1271 - 1341 هـ/ 1854 - 1923 م) هو قارئ وشاعر وعالم بفنون الموسيقى.

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*(اخـوان البـشير):- الموصل التي انجبت الموسيقار : منير بشير وجميل بشيرصاحبي مدرسة متفردة في تطوير أسلوب التقسيم التقليدي إلى سياحة آفاقية من الارتجالات الحرة المؤسسة على الانتقالات المقامية العربية، بعيداً عن التطريب المفتعل

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10 / تموز / 2017

ســــــــــــــــتوكهولم