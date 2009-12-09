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حصادُ الجرف


رائدة جرجيس
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 09:37
المحور: الادب والفن
    


والداي
قلبي لكما حديقةً
أوردتي مراجيحها
يداكما التي امسكت بيدي الصغيرتين
مازال حرهما يناجي الدعاء
أعجب. لمن يسلك درب المسنين
ويودع اغلى ماستين
منزوع القلب
منفي الايمان
امك واباك. سبب وجودك
حديقة اوجدتك
برٓكةٌ حضنتك
لا تودعها دار المسنين
انت ببركة الدعاء ولاتنسى كما تدين تدان والعمر محطات
وضرائب
اجعل محطاتك رضاهما ورحمة الله

لوالدي رحمات الرب الواسعة





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رائدة جرجيس

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