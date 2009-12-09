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سعدي بلغت الأسف ولم تجير


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 05:23
المحور: الادب والفن
    


ليست عثرة تلكم عوق لسانك أدرد
ضاق الزمان يوما بقبيلك عاج تداركه
ما فيك في فيك ضاقت السبل كف يكفيك ما كسيت
نافحت عنك أقارع طواحين ظلك ،عاندت عارفا ضلك لأرومة
العمر أرذله لا أبا لك ليس طوله ،تقصر وهو يطول
منا وأيك لست منهم ؛مفخرة
تتزيهمر الأيقونة ؟كثير
لا تفرق ناقة عن بعير ؟كثير
عمر والعمر عمر ،تلعن العتمةو لديك أنامل قدها لتنير
علينا لا عليك كثر منك الكثير
وثني أمحق سيكار درناته ،سل لسان الأعاجم
كردنة الأمين أمزع قناعها،شيعنة ممتطي دبابة عره
أزفر السوج بوجه الزفير،أنبش قبور عورات
أسفرعمن خان الأمانة،عث خرابا بالخراب لا تحرق الأخضر باليابس
طفح كيل الخبال شمت عادينا تخلط الدمع بالسؤر
ذاك من نصب وهذا من لو طاردك أو طاردته يدلقه
قددت قمص العديد جلهم أنت المحق
لتسفر عن بهق وجرب وسفلس قبح قراد مستمكن أجسادهم
جيب ساتر تشقه لماذا ؟حسبي المنعم يلطف بك تهلك النفس وديعة الكريم
لاتتأبط متاع السفهاء أترى فات قطارك أم بعده يسير ؟؟





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سعد محمد مهدي غلام

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