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مازلت بخير


كيفهات أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 04:28
المحور: الادب والفن
    


مازلت بخير
لا تسأل أحدا
فمازلت بخير
لا تقرأ رسائلي القديمة
وقصائدي
ولا حتى الأماكن
التي كنا نتقابل فيها
أبلع ذكرياتي كلها
فما زلت بخير
فأنا أرتكب حلما
يعانق قلبي كل مساء
وفي الصباح
ارفع راياتي البيضاء للشوق
ومازلت بخير
لا يهم إذا كان الحب
هو جمع تفاحتين
ام اثنان يتقاسمان تفاحة
وفي النهار
يزهر طيفك صامتا
فاتوه بين الكتابة بالقلم
أوبالدمع
وما زلت بخير
كل الذي أخشاه
وانت هناك
ان يخونك الحنين
أو يكسرك الشوق





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كيفهات أسعد

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