

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 04:28

المحور: الادب والفن









في فلسفة القتل مع الدواعش.!

رائد عمر العيدروسي

لو لا الحرص الإنساني والوطني على الجموع الغفيرة التي يتخذها مقاتلو الدواعش كدروعٍ بشريّةٍ دفاعيةٍ , ولو لا ايضاً التعجّل والتسرّع السيكولوجي لحسم معركة الموصل مّما تبقّى من زمرٍ داعشيّةٍ مستميتةٍ , فكنتُ " شخصياً " اتمنى إطالة المشهد الأخير – الصغير للمعركة ! , لسببٍ شديد الخصوصية , وهو الإطلاع اللامرئي لأوضاع الجهاز العصبي الداعشي لمن تبقّى من هؤلاء الداعشيين , وما يتخلله من الإضطرابات النفسيّة – العسكرية .!

إنها إحدى الجوانب النفسية غير المكتشفة لفلسفة الموت او القتل الحتمي .!