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في فلسفة القتل مع الدواعش .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 04:28
المحور: الادب والفن
    


في فلسفة القتل مع الدواعش.!
رائد عمر العيدروسي
لو لا الحرص الإنساني والوطني على الجموع الغفيرة التي يتخذها مقاتلو الدواعش كدروعٍ بشريّةٍ دفاعيةٍ , ولو لا ايضاً التعجّل والتسرّع السيكولوجي لحسم معركة الموصل مّما تبقّى من زمرٍ داعشيّةٍ مستميتةٍ , فكنتُ " شخصياً " اتمنى إطالة المشهد الأخير – الصغير للمعركة ! , لسببٍ شديد الخصوصية , وهو الإطلاع اللامرئي لأوضاع الجهاز العصبي الداعشي لمن تبقّى من هؤلاء الداعشيين , وما يتخلله من الإضطرابات النفسيّة – العسكرية .!
إنها إحدى الجوانب النفسية غير المكتشفة لفلسفة الموت او القتل الحتمي .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - في فلسفة القتل مع الدواعش .!