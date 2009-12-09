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لن نصغي


طاهر مصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


لن نصغي

عَيون الأطفال
شموعُ الأرض
أجسادَهم تُذبح
وتقلع

تَمر جحافلكم
تَقصف شوارعنا
لن نأتي وَنزحف
بالأربع

شَتت أفكاري
هَدم أخباري
مَزق ما شئت
بالمدفع

جُرحي وَردة في الأرض
وَجعي شمس تُحرق
وألمي أذا سَقط
أوجع

رسَمنا أسمائنا بالقهر
ووجهنا المحَروق بالشمس
سَوف نزرع الأرض
ولا نقطع

حلم غداً قد يولد
وقصَة ليل تُسرد
وَخطونا إلى الأمام
ولا نرجع





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طاهر مصطفى

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المقالات المنشورة: 91
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