

مالكة حبرشيد

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 20:46

المحور: الادب والفن











عندما يكونُ الوقتُ

كلُّه ملكَي ،

بل يفيضُ علي .

ومركبةُ الحياةِ انحنتْ -

نحو الهاوية

ماذا افعل ؟



هل أعجنُ الوقتَ رغيفًا ،

للجوعى في وطني ؟

أخيّطُه سريدةً لطفلٍ يعبرُ النّهرَ ؛

ليصلَ مدرستَهُ المنفيّةَ ،

فوق حدِّ النّسيان ؟

أو أرمّمُ به ثقوبَ سقفٍ ،

يتقاطرُ ثعابينَ ؟ ،

تمدُّ على الدّروبِ حكايا انفتاحٍ ؟

لم لا أنسجُ زربيةً ؛

للنائمينَ على الطّوارِ ،

في انتظارِ موكبٍ ،

يجني عناقيدَ الأرواحِ ،

ويوزّعُ الخرابَ ؟



لديّ متّسعٌ من الوقتِ ،

متّسعٌ من الصّمتِ ،

متّسعٌ من الفراغِ ،

متّسعٌ من الوجعِ ،

اكتظاظٌ من الشّهيقِ والزّفيرِ ،

وجموعِ ااااهاتٍ ،

لا تبرحْ كوةَ الرّوحِ !

فماذا أفعلُ بكلِّ هذا ؟



كثيرًا .. ما خطّتُ فساتينَ ؛

للعراةِ من الأشباحِ - في جمجمتي - ،

طرزتُها بحروفِ الأبجديّةِ ،

من حباتِ الحُرقةِ !

صنعتُ قلائدَ ؛

لنساءٍ يتزاحمن على بابِ " سبتةِ " ،

وأخرياتٍ على أبوابِ مستشفيات ؛

يرتّبنَ وصفاتِ الموتِ ،

علَّها تحلُّ بين الكفّينِ دواءً ،

أو تفيضُ مصلًا ،

يسري في شريانِ ،

فرسٍ تحتضرُ وسطَ الطّريقِ ..

لا أحدَ يبكيها !

كلُّ العابرينَ ينظرون ،

إلى ساعاتِهم في استعجال ؛

حرصًا على موعدِ " ماتش " ،

يجمع البارصا والريال ؟



ها قد أعدّدنا - لأوهامِنا – أضرحةً ؛

حولها نطوفُ - كلَّ خيبةٍ - ،

نشيّعُ أجزاءنا ،

وندفعُ عن الوعي ،

سوءَ النّيّة !

فمتى نبرأُ من المذبحة ؟

علّنا نحظَى بفسحةٍ بعيدًا ،

عن محرابِ دمٍ ،

ومنبرِ فتاوى ؛

أحالَ القلوبَ قنابلَ ،

الأراجيحَ توابيتَ ،

الغناءَ عواءَ ذئبٍ شرس ..

لا يشبعُ مهما الْتَهم ،

من أجسادٍ متمايلةٍ !

والشاشاتُ .. رقصٌ ،

مساعداتٌ إنسانيةٌ ،

مشافٍ متنقلةٌ !



الجثامينُ غلّقتِ الأفقَ

وموسمُ الحصادِ .. لما ينته بعدُ ،

مازال يفرغُ محصولَه ،

في دُكنةِ الصّمتِ !

واليأسُ يفجّرُ زهو الأمل ؛

صورًا للاعبي الكُرة ،

راقصاتٍ فوق صومعةِ الغلال !

والقبيلةُ معتكفةٌ ..

عند أقواسِ الخسران ؛

بعدما باعت السّرجَ واللّجام