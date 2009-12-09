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ملمسك شفاء برص الشوق


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 14:51
المحور: الادب والفن
    


هيفك مجديه
تمنعي
بذرة تقدح حاجتك لصدري
تغوسقي
أرعفي الطلل
لتعب فراشة شفتي هوسها للثمل
خلي أناملي تمشط خصلات عبق السندس الليلي
تأرجي بستان نسوان
مدينة أنثها التحنان
عزلتي بك نسك
ضياء طيفك ناقوس صلاتي
سلوت النوم
أتخمني إلتحاف سماء العيون التموزية
أرتدت لذة البوح المسكوت عنه
أعشقك
بالعطش العتيق
وحسب





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سعد محمد مهدي غلام

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