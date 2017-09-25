

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 14:50

المحور: الادب والفن









1Hull

شوقي لكِ بوسع الكون

سأأتي

فإما أن اكونُ

او لا أكون

فيكِ أطلال الحبيبة

يحنُّ لها قيسٌ المجنون

فيكِ ألماضي والمستقبل

أوديسيوس

يتحدى لأجلكِ بوسيدون

فيكِ الحدائق الغناء

فيكِ حاناتُ السكون

فيكِ الجميلات اللواتي

يحولنَّ يقينَ كلِ حبٍ

لظنون

فيكِ الروح تقيم

وأن بَعُدَ الجسدُ

سكن بلاد الشجون

فيكِ نبتة الفرح تنمو

كل بلاد ألأرض سواك

صحارٍ

لا يعيش فيها

العاشق المغبون



1- Hull - مدينة في بريطانيا عشتُ فيها سنين عديدة ويشدني الشوق الدائم أليها

