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شوقٌ الى أطلال Hull


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 14:50
المحور: الادب والفن
    


1Hull
شوقي لكِ بوسع الكون
سأأتي
فإما أن اكونُ
او لا أكون
فيكِ أطلال الحبيبة
يحنُّ لها قيسٌ المجنون
فيكِ ألماضي والمستقبل
أوديسيوس
يتحدى لأجلكِ بوسيدون
فيكِ الحدائق الغناء
فيكِ حاناتُ السكون
فيكِ الجميلات اللواتي
يحولنَّ يقينَ كلِ حبٍ
لظنون
فيكِ الروح تقيم
وأن بَعُدَ الجسدُ
سكن بلاد الشجون
فيكِ نبتة الفرح تنمو
كل بلاد ألأرض سواك
صحارٍ
لا يعيش فيها
العاشق المغبون

1- Hull - مدينة في بريطانيا عشتُ فيها سنين عديدة ويشدني الشوق الدائم أليها





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - شوقٌ الى أطلال Hull