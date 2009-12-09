

تغريد الكردي

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 08:24

المحور: الادب والفن









يحدث أن تهرب في قارب قُدر له الغرق

ترى الشقوق الصغيرة فيه

والاماكن المعطوبة..

ترى المستقبل القريب

و كيف تلفظ انفاسك الاخيرة

ترى انسياقك نحو القاع

وطفو احلامك, كبريائك, ضائلتك

في كونٍ متأكد تماما لن يهتم لموتك

تستقر هناك بين التربة و الماء

تكتنز الهواء

وتمعن ناظريك في حياةٍ

كأنها لم تكن يوما لك

بلحظة خدرٍ مُغلف بإنتشاء اكتشاف الحقيقة

تُدرك ان ماكنت تُسّميه خياراتٍ و قرارات

ليس إلا سلسلة محكمة الحلقات سرت عليها بإنتظام

حتى وصلت هذا القارب

و رغم ذلك و قبل الموت بلحظة

تبتسم قائلا

"على ايةِ حال أنا اخترت الصعود".