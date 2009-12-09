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تغريد الكردي
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 08:24
المحور: الادب والفن
    


يحدث أن تهرب في قارب قُدر له الغرق
ترى الشقوق الصغيرة فيه
والاماكن المعطوبة..
ترى المستقبل القريب
و كيف تلفظ انفاسك الاخيرة
ترى انسياقك نحو القاع
وطفو احلامك, كبريائك, ضائلتك
في كونٍ متأكد تماما لن يهتم لموتك
تستقر هناك بين التربة و الماء
تكتنز الهواء
وتمعن ناظريك في حياةٍ
كأنها لم تكن يوما لك
بلحظة خدرٍ مُغلف بإنتشاء اكتشاف الحقيقة
تُدرك ان ماكنت تُسّميه خياراتٍ و قرارات
ليس إلا سلسلة محكمة الحلقات سرت عليها بإنتظام
حتى وصلت هذا القارب
و رغم ذلك و قبل الموت بلحظة
تبتسم قائلا
"على ايةِ حال أنا اخترت الصعود".





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