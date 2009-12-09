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شعراء الكرونولوجيا


كريم ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 04:39
المحور: الادب والفن
    



المسافر
ـــــــــــــ

لمحتُ طائرَ السرادق يغنّي..
سمعت الحيّة تنفثُ سمّاً..
لماذا غادرَ المسافرُ بركةَ الماء؟


قصب الراعي
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إلتهبتِ النارُ كجلالِ دغلٍ يمحقُ أُواره،
شقَّ الولدُ الطريق
شقَّ مويجاتِ نهرِ القصب.


الكواكب
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لا تدلّنا الأيائلُ إلى الغابة،
لقد فرّتِ الكواكبُ كالهوامّ
وكريحِ ميناء
وأوراقِ زنابق.


في الوِهاد
ــــــــــــــــــ

تترجرجُ الأشجار
وتضمحلُّ السلاحف..
فكلّ ما يؤمُّ الغابةَ بذوره الفتنة.


حبل الوريد
ـــــــــــــــــ

كلّهم يردّدون:
نحن سرياليون/ ظاهراتيون ـ فينومينولوجيون ـ/ دادائيون/ تكعيبيون/ وحشيون/ رمزيون/ بنيويون
إلى آخرِ الفذلكات،
كلّهم "يهرفون بما لا يعرفون"
فاستعانوا بحبلِ الوريد.


ذئب مغامر

لا يلتفتُ الذئبُ إلى القمر
يمضي
ليقيس المسافة،
ليصنع تماثيلَ خياله.


شعراء الكرونولوجيا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

شعراء يدخلونَ الشمس
شعراء يشتارونَ العسل
شعراء يتفاخرون
يا أندريه بريتون/ يا جان شوستير/ يا شوقي أبي شقرا/ يا عقيل علي
آه.





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كريم ناصر

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