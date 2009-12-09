

كريم ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 04:39

المحور: الادب والفن











المسافر

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لمحتُ طائرَ السرادق يغنّي..

سمعت الحيّة تنفثُ سمّاً..

لماذا غادرَ المسافرُ بركةَ الماء؟





قصب الراعي

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إلتهبتِ النارُ كجلالِ دغلٍ يمحقُ أُواره،

شقَّ الولدُ الطريق

شقَّ مويجاتِ نهرِ القصب.





الكواكب

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لا تدلّنا الأيائلُ إلى الغابة،

لقد فرّتِ الكواكبُ كالهوامّ

وكريحِ ميناء

وأوراقِ زنابق.





في الوِهاد

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تترجرجُ الأشجار

وتضمحلُّ السلاحف..

فكلّ ما يؤمُّ الغابةَ بذوره الفتنة.





حبل الوريد

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كلّهم يردّدون:

نحن سرياليون/ ظاهراتيون ـ فينومينولوجيون ـ/ دادائيون/ تكعيبيون/ وحشيون/ رمزيون/ بنيويون

إلى آخرِ الفذلكات،

كلّهم "يهرفون بما لا يعرفون"

فاستعانوا بحبلِ الوريد.





ذئب مغامر



لا يلتفتُ الذئبُ إلى القمر

يمضي

ليقيس المسافة،

ليصنع تماثيلَ خياله.





شعراء الكرونولوجيا

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شعراء يدخلونَ الشمس

شعراء يشتارونَ العسل

شعراء يتفاخرون

يا أندريه بريتون/ يا جان شوستير/ يا شوقي أبي شقرا/ يا عقيل علي

آه.