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حُزنُ المُدُنِ الثلاث


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 23:43
المحور: الادب والفن
    


حُزنُ المُدُنِ الثلاث


أنا في بغداد
لو فرَشْتُ حُزني طريقاً
لوَصَلْتُ الى طنجة.
أنا في صنعاء
لو فرَشْتُ حُزني طريقاً
لوصلتُ الى سَبْتة.
أنا في دمشق
لو فرَشْتُ حُزني طريقاً
لوَصَلْتُ الى مُدُنٍ
لَمْ يعرف الحُزنُ اهلها
ولم يخوضوا حروباً
لا جنود فيها عداي.
وهذهِ المُدُنِ الثلاث
لو جَمَعْنا حُزنَ عُشّاقها
لعَبَرْنا البحرَ المُحيط
و وَصَلْنا الى حافّةِ الكون
و عُدْنا بأحزاننا
مثل فيلٍ قديم
صَوْبَ مكّة .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - حُزنُ المُدُنِ الثلاث